THY'den bilet değişikliği açıklaması

THY, iç hat ve Kuzey Kıbrıs uçuşları dışındaki uçuşları için belli tarihlerde alınmış biletlerde ilk değişiklik ücretini almayacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre şirket iç hatlar ve Kuzey Kıbrıs'ta Ercan Havalimanı uçuşları dışındaki uçuşlarda ilk bilet değişiklikliği ücretini belli tarihler için almayacağını duyurdu.

THY’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şirket, Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç biletlerde ilk değişiklikte ücret almayacak. Ayrıca 5 Mart 2020 ve öncesinde alınan, 31 Aralık 2020’ye kadar uçuşu olan biletlerden de Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç 16 Mart’a kadar işlem yapılması şartıyla ilk değişiklikte değişiklik ücreti alınmayacak.

Ücretsiz değişiklik hakkı 2020 yılı sonuna kadar THY’nin icra ettiği uçuşlarda geçerli olacak. Yolcular, uçuşlarından 5 gün öncesine kadar bu haktan faydalanabilecek.

Şirket ikinci ve sonrasında yapılacak bilet değişikliklerinde çıkacak ücret farklarını ise yolculardan tahsil edecek.

