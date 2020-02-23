THY'de yolcuyu streç filmle sardılar

Kamerunlu bir yolcunun THY uçağında streç filme sarılmış halde uçaktan dışarıya çıkarıldığı görüntüleri yayımlandı. Yolcunun sahte belgelerle Türkiye'ye girmeye çalıştığı iddiası üzerine yaşanan olay hakkında İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı.

Kamerunlu bir yolcunun Türk Hava Yolları (THY) uçağında streç filme sarılmış halde uçaktan dışarıya çıkarıldığı görüntüleri Fransız medyasında yayımlandı. Sahte vizeyle geldiği için sınır dışı edildiği öne sürülen yolcunun ülkeden çıkarılırken streç filme sarılması tepki çekti.

OdaTV'de yer alan habere göre, olay 27 Ocak'ı 28 Ocak'a bağlayan gece İstanbul-Yaounde TK667 uçuşunda yaşandı. David Eboutou isimli Kamerunlu yolcu, "sahte Türkiye vizesi" olduğu söylenerek bir hafta boyunca gözaltında tutuldu. Ardından bir hafta sonra ülke dışına sınır dışı edilirken uçakta "olay çıkardığı" gerekçesiyle streç filme sarıldı.

Kamerunlu yolcu havalimanında darp edildiğini, Kamerun yerine Nijerya’ya götürüldüğünü ve dolandırıldığını iddia etti.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili iki mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İlgili yabancı 21, 22 ve 27 Ocak tarihlerinde 3 kez geri gönderilmeye çalışılmış ancak direnmesi ve son denemede uçakta giysilerini çıkartması sebebiyle geri gönderilememiş ve hakkında dördüncü defa işlem tesis edilerek 30 Ocak tarihinde geri gönderilebilmiştir. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen böyle bir uygulama kesinlikle kabul edilemez. İddiayı soruşturmak üzere Bakanlığımızca iki mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. İddianın doğruluğunun tespiti halinde sorumlular ile ilgili derhal gereği yerine getirilecektir."