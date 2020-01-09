THY ve Pegasus İran ve Irak'a uçuş seferlerine devam edecek

Dün, Türk Hava Yolları ve Pegasus, Irak ve İran'a yaptığı tarifeli seferleri geçici olarak durdurmasının ardından firmalar bugün yaptıkları açıklamalarda seferlere devam edeceğini söyledi.

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları'nın güvenlik gerekçesiyle geçici süreyle iptal ettiği İran ve Irak uçuşlarına yeniden başlayacağı duyuruldu.

İki havayolu dün İran ve Irak hava sahasını geçici süreyle kullanmayacaklarını da duyurmuştu. THY ve Pegasus'un bu iki ülkenin hava sahasını kullanmaya başladığı da öğrenildi.

İran Sivil Havacılık Örgütü'nden üst düzey bir yetkili, ülkenin yetkililerinin Ukrayna'ya ait Boeing 737’nin kazası sonrasında ülkenin hava sahasındaki uçuşları durdurma konusunda herhangi bir havacılık şirketinden bir bildirim almadığını söyledi.

Ukrayna Uluslararası Havayolları'nın (UIA) Boeing 737 uçağının Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havaalanı yakınında düşmesi sonucu 176 kişi yaşamını yitirmişti.

