THY ve Pegasus 65 yaş üstü yolcu taşımayacak

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin ardından THY ve Pegasus 65 yaş ve üstü yolcuları taşımayacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre taşımayacaklarını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarını, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırmasının ardından gelen kararı sosyal medyadan paylaşan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün şunları yazdı:

"65 yaş ve üstü yolcularımız, siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz."

Pegasus'un duyurusu ise şöyle:

"Korona virüsü için alınan tedbirler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar için verilen sokağa çıkma yasağı kararı üzerine yapacağınız 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan biletlerinizdeki ücretsiz değişiklik ve iade işleminizi 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizden gerçekleştirebilirsiniz. Takdir edersiniz ki; çağrı merkezinde oluşacak olan yoğunluk sebebiyle işlemlerde yavaşlama olabilir, lütfen endişe etmeyiniz."