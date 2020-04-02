THY Teknik BT'de işçi kıyımı ve mobbing iddiası

THY Teknik Bilgi Teknolojileri Başkanlığı’nda son dönemde çalışanlara baskı yapıldığı ve birçok kişinin haksız yere işine son verildiği söyleniyor.

THY Teknik Bilgi Teknolojileri Başkanlığı’nda son dönemde çalışanlara baskı yapıldığı, işten çıkarmaların olduğu iddia edildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan bir THY Teknik BT çalışanı, birçok kişinin haksız yere işine son verildiğini, mobbing aracılığı ile de çalışanların kendilerinin işten ayrılmasına zemin hazırlandığını aktardı. Toplantılarda konuşan ve koşullardan rahatsızlığını belirten çalışanların işten çıkarıldığını ifade eden BT çalışanı, bazen yöneticilerin “Herkes ayağını denk alsın” gibi ifadelerle çalışanları tehdit ettiklerini iletti. Baskıya dayanamayan arkadaşlarının işten ayrılmak ya da birim değiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

İki yıl boyunca Bilgi Teknolojileri çalışanlarının geniş gövde hangarının yanındaki ofiste çalıştırılarak uçak tineri ve boyası solumalarına neden olunduğunu belirten işçi, boya kokusundan hastalanan arkadaşlarının olduğunu da sözlerine ekledi.

Kadroya alım sınavlarında ise uzun yıllardır çalışan tecrübeli çalışanların değil tecrübesiz ve torpilli kişilerin kadroya alındığını aktardı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]