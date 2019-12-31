THY tazminat konusunda Boeing'le anlaştı

Türk Havayolları, 737 MAX'ın uçuşlardan çekilmesi nedeniyle oluşan zararına ilişkin Boeing'le tazminat anlaşması yaptı. Anlaşma kapsamında THY'ye 150 milyon dolarlık bir ödeme yapılacak.

Türk Havayolları, 737 MAX uçaklarının uçuşlardan çekilmesi neticesinde oluşan zararı karşılığında Boeing'le zararların bir kısmının tazmin edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

THY'den KAP'a yapılan açıklamada, "Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı" denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, anlaşma kapsamında THY kasasına nakit 150 milyon dolarlık tazminat girecek.

Ayrıca 75 milyon dolarlık yedek parça ve eğitim başlığı da eklenirse tazminat miktarı 225 milyon dolara yükselecek.