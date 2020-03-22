'THY kabin amiri yoğun bakıma alındı'

İYİP İBB Meclisi üyesi Ali Kıdık, THY'de çalışan bir kabin amirinin Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındığını iddia etti. Twitter'dan iddiayı gündeme getiren Kıdık, kabin amirinin ekip arkadaşlarına 14 gün evden çıkmamaları yönünde gönderildiği belirtilen mesajı paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi İYİP'li Ali Kıdık, Türk Hava Yolları'nda çalışan bir kabin amirinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığını iddia etti.

Kıdık sözkonusu kabin amirinin hastane hastane dolaştırıldığı ve 24 saat sonra hastaneye yatırılabildiği iddiasında bulundu.

Daha sonra paylaştığı bir başka mesajda da Kıdık, bir THY kaptanının da koronavirüs nedeniyle tedaviye alındığını öne sürdü.

Kıdık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"THY Kabin amiri Corona sebebiyle Kanuni Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Hastane hastane dolaştırılan bayan kabin amiri 24 saat sonra hastaneye yaptırılabildi. Ekip arkadaşlarına evden çıkmamaları önerildi."

THY Kabin amiri Corona sebebiyle Kanuni Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Hastane hastane dolaştırılan bayan kabin amiri 24 saat sonra hastaneye yaptırılabildi. Ekip arkadaşlarına evden çıkmamaları önerildi pic.twitter.com/SMV61p03LQ — Ali KIDIK (@alikdk) March 22, 2020

'BİR KAPTAN DA TEDAVİ ALTINDA'

Kıdık daha sonra paylaştığı bir mesajda ise "THY’nin bir kaptanının korona virüsü sebebiyle tedavi altına alındığı öğrenildi" dedi. Kıdık Twitter'dan "THY kaptanı tedavi altında ama o kaptanla uçan diğer arkadaşlar kaderine terkedilmiş durumda. THY yönetimi derhal ilintili tüm arkadaşlara test yaptırmalı. Eve gönderip semptom gelişmesi beklenmemeli" diye yazdı.