THY: İç hat seferleri İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldı

THY iç hat seferlerini bugün 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıyor.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, tüm yurt dışı yolcu seferlerinin durdurulduğunu ve iç hat seferlerinin bugün (cumartesi) 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını duyurdu.

Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korona virüsü ile mücadele kapsamında, tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur. İç hat seferlerimiz CUMARTESİ 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır" dedi.

Ekşi, kargo seferlerinin devam edeceğini açıkladı.