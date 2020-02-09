THY fırtına sebebiyle Londra uçuşlarını iptal etti

İngiltere'de etkili olmaya başlayan Ciara Fırtınası nedeniyle THY Londra uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan Londra Seferlerini iptal etti. İngiltere’de etkili olan Ciara Fırtınası sebebiyle bir çok seferde gecikme ve iptaller yaşanırken, THY'de Londra seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Airport Haber'de yer alan bilgiye göre İstanbul’dan Londra'ya gerçekleştirilmesi planlan TK1981 ve TK1997 ile Londra’dan İstanbul’a gerçekleştirilecek olan TK1982 ve TK1998 sefer sayılı uçuşlar 9 şubatta iptal edildi.

İstanbul’dan Londra Heathrow havalimanına gerçekleştirilmesi planlanan TK1971, TK1979, TK1985 ve Londra Heathrow - İstanbul seferleri olan TK1972, TK1980 ve TK1986 seferleri de iptal edildi.