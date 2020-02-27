TFF'de 30 kişi işten çıkarıldı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in talimatıyla 30 çalışanın işine son verildi. Özdemir, uzun zamandır masasında beklettiği rapor doğrultusunda düğmeye bastı.

TFF'nin çeşitli birimlerinden 30 kişinin iş aksini sonlandırdı.

TFF Denetleme Kurulu, federasyon kadrolarının haddinden fazla şişirildiği belirterek, azaltılmasını istedi. Kurul, hazırladığı raporda, mevcut personelin yüzde 25'nin zaman kaybedilmeden işten çıkartılmasını önerdi.

YOLLARIN AYRILMASINI TAVSİYE ETTİ

Kurul, özellikle de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık süreci çalışmaları için işe alınanlarla yolların ayrılmasını tavsiye etti.

Raporda bir kişinin yapabileceği işin birden fazla kişiye havale edildiği ve aralarında da 3 kata varan maaş farkları bulunduğunu tespit etti. Yine raporda kurum personeli olmayan kişilere uçak biletleri alınıp konaklama olanağı sağlandığı da kaydedildi.

Birçok birimde birden fazla müdür kadrosu bulunduğu ve bunun da yetki ve sorumluluk karmaşasına sebebiyet verdiği kaydedildi.