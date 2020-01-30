TFF Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe açıklaması

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım itirazının oybirliğiyle reddedildiğini açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin limit artırım itirazıyla ilgili kararını açıkladı.

FENERBAHÇE'YE RET

Kurul kararında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan; Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 20.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile Kulüp Lisans Kurulu'na yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan talimat değişikliğinde usule, esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının esastan reddine, oybirliği ile..."