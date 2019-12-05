Termik santrallerde geç kalınmış süreç: 6 yıl zehir soluduk

Termik santrallere filtre takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen yasa maddesi Erdoğan’ın Meclis’e iadesinin ardından metinden çıkarıldı. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Meryem Kayan bunun olumlu ancak geç kalınmış bir süreç olduğunu vurguladı.

AKP’nin termik santrallere verdiği 6 yıllık mevzuata uyum süresini 2,5 yıl daha uzatan maddenin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmesinin ardından, tasarı Meclis’te yeni haliyle kabul edildi. Sözkonusu düzenlemenin yasa metninden çıkarılması kararını bu kez oylamaya katılan milletvekilleri oy birliğiyle aldı.

TBMM’de yeni haliyle kabul edilen "Dijital Hizmet Vergisi Kanunu” onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek.

'2013'TEN BERİ İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINI ÇOK CİDDİ ETKİLEDİ'

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Meryem Kayan düzenlemenin yasadan çıkarılmasının önemli olduğunu ancak geç kalındığını söyledi.

Kayan “Şunu belirtmek gerekir ki geç bile kalınan bir süreç. 2013 yılından bu yana bu şekilde çalışıyordu bu santraller. Yani 6 yıl bu santrallerden çıkan karbonmonoksit, kükürtdioksit, ağır metal, toz gibi insan ve çevre sağlığını çok ciddi etkileyen gazlara maruz kalmış olduk” dedi.

‘HALKIN TEPKİSİ ETKİLİ OLDU’

Bu konudaki mevzuatın oluşturulmasında hangi çevrelerin etkili olduğunu sorduğumuz Kayan, sözkonusu maddenin yasaya eklenmesinde "kömür lobisinin”, bunun tam tersinde yani kararın Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edilmesinde ise “özellikle termik santrallerin bulunduğu bölgede yaşayan halkın ve tüm Türkiye kamuoyunun haklı tepkileri”nin etkili olduğunun söylenebileceğini kaydetti.

Hava kirliliği kaynaklı hastalıklar ve ölümlerde yaşanan artışın kamuoyunun termik santrallere karşı tepkisini haklı olarak artırdığını dile getiren Kayan, bundan sonra kamu kurumlarının yasal mevzuat kapsamında, yönetmeliklerde belirtildiği şekliyle denetimlerini yapması gerektiğini vurguladı.

Kayan “Termik santrallerin denetim yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıyor. Yönetmelikler çok açık belirtmiş. Denetimler sonucunda mevzuata uygun davranmayanlar ile ilgili idari işlemlerin yapılması, ceza kesilmesi ve bunların hatta faaliyetten men edilmesi gerekiyor. Yani bir taraftan bakanlığın takibi yapması gerekiyor, diğer taraftan bizlerin de bakanlığı takip etmemiz gerekiyor görevini yapıp yapmadığı konusunda” dedi.

