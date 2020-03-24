Tepkilere yol açan videoyu çeken kişiye 15 gün ev hapsi

Sokağa çıkan bir yaşlı yurttaşı videoya çekip alaycı ifadelerle sosyal medyada yayınlayan kişiye 15 gün ev hapsi cezası verildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı yurttaşı videoya çekerek alaycı ifadelerle sosyal medyadan paylaşan M.T.E adlı kişinin 15 gün evinden dışarı çıkmamasına hükmetti.

Hakimlik ayrıca yaşlı yurttaşı videoya çekerek paylaşan M.T.E.'nin ikametine en yakın huzurevini de haftada iki gün ziyaret etmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Bir sosyal medya kullanıcısı kendisini polis gibi gösterip yaşlı bir yurttaşa "Normalde ceza uygulamamız gerekiyor, bu seferlik affediyorum" derken, yaşlı yurttaş ise "Hastaneye geldim, otobüse binip eve gideceğim ama otobüse almadılar" yanıtını veriyor. Bu sırada M.T.E.'nin kullandığı üslup tepki çekmişti.