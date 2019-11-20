Tepkiler sonrası Erdoğan'dan 'filtreleme' talimatı

Termik santrallerin baca gazı filtreleme sistemleri takılmadan 2 yıl daha faaliyet göstermesine yönelik düzenleme gelen büyük tepkilerin ardından geri çekilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Erdoğan, filtreleme sistemlerinin takılması gerektiğini açıkladı.

13 termik santrale 2 yıl daha baca filtresi takmadan faaliyete devam kararı büyük tepki çekmişti.

Gelen tepkilerin ardından ilgili düzenleme Şubat ayında Meclis gündeminden çekilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Erdoğan partisinin MYK toplantısında “Kirliliğe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Kimse milletin havasını kirletemez. Mutlaka filtreleme sistemi yapılmalı. Bu konuyu da bizzat takip edeceğim” dedi.

Söz konusu santraller AKP'nin de göz yummasıyla yıllardır filtresiz şekilde çevreye zehir saçıyordu.