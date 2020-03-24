Tepki çeken videoyu paylaşan kişi hakkında işlem yapıldı

Dün sosyal medyada yayımlanan bir videoda yaşlı bir yurttaşla polis gibi konuşan sosyal medya kullanıcısı alaycı ifadeler kullanmış, görüntüler tepki çekmişti. İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin 'M.T.E. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı' açıklamasında bulundu.

Dün akşam sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan videoyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı" denildi.

Görüntüde yer alan İhsan adlı yurttaşı ise kaymakamın ziyaret ettiği, bakanlık adına özür dilendiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Bir sosyal medya kullanıcısı kendisini polis gibi gösterip yaşlı bir yurttaşa "Normalde ceza uygulamamız gerekiyor, bu seferlik affediyorum" derken, yaşlı yurttaş ise "Hastaneye geldim, otobüse binip eve gideceğim ama otobüse almadılar" yanıtını veriyor. Bu sırada M.T.E.'nin kullandığı üslup tepki çekmişti.