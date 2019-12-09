'Temiz Toplum'da kadın yok...

'Temiz Toplum' adlı derneğin Eyüpsultan’daki genel merkezinin açılışı AKP, Saadet Partisi ve İYİP yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. Açılışın en dikkat çekici yanıysa açılışa katılanlar arasında tek bir kadının olmamasıydı.

Temiz Toplum Derneği'nin yeni Genel Merkezi, Eyüpsultan’da düzenlenen törenle açıldı.

Düzenlenen törene, TBMM İdare Amiri ve AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Emre Ustaosmanoğlu, İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim katıldı.

Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Bilal Ay'ın Genel Başkanlığı'nı yaptığı derneğin açılış töreninde tek bir kadının bile olmaması dikkat çekti.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, Temiz Toplum Derneği’nin "bir merhamet hareketi" olduğunu öne sürerek, “Temiz toplum bir merhamet hareketi, bir sevgi hareketi, bir fedakarlık hareketi, temiz toplum bu ülkenin geleceği için en büyük fedakarlıkları ortaya koyanların baş rolü oynadığı bir aksiyon hareketidir. Bugün de burada bir adım atıyoruz. İnşallah bu adım güzelliklere vesile olur” şeklinde konuştu.

İşte tek bir kadının bile olmadığı açılış etkinliğinden kareler: