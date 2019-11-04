'Temennimiz F-35 projesine geri dönülmesi'

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, F-35 ile S-400'lerin aynı ortamda bulunmasının sorun olmadığını ve F-35 projesine tekrar dönülmesi temennisinde olduklarını söyledi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye’ye yönelik silah satışı kısıtlamasını, ABD ile F-35 gerilimi ve Patriot'ları ve S-400’lerdeki son durumu değerlendirdi.

NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Demir, "F-35 ile S-400'lerin aynı ortamda bulunamayacağı yönündeki argümanlara katılmıyoruz, hukuki açıdan da sıkıntı görmüyoruz" dedi.

Demir ayrıca, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 projesine ilişkin olarak "Temennimiz tekrar projeye dönülmesi yönünde" açıklamasında bulundu.

TESLİMATLAR İÇİN ÖN ÇALIŞMA BAŞLATTIK

ABD ile yaşanan F-35 krizini de değerlendiren İsmail Demir, "Hakkımızı her ortamda arayacağız. Mutabakat zaptımızda bir iş tanımı var. Orada özel olarak tahkim zikredilmese de ben yaptım oldu denmesi bizi haklı duruma getiriyor. Hukuki argüman oluşturuyor. Uçaklardan 4 tanesi Türkiye’ye teslim edildi ve artık Türk uçağı onlar. İkisinin teslimat zamanı geldi ambarda tutuluyor ve teslimat için ön çalışmaları başlattık" dedi.