Temelli: Suriye’deki başarısızlık Türkiye’de açılım getirebilir

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Türkiye’nin Suriye tezlerinin çöktüğünü, bu başarısızlığın Türkiye’de ‘önemli açılımlar getirebileceğini’ söyledi. Suriye'nin artık 'eski rejimle' devam edemeyeceğini savunan Temelli, bunun Türkiye'nin iç siyasetine de sirayet edeceğini belirtti.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, VOA Türkçe’nin sorularına verdiği yanıtta iktidarın Suriye tezlerinin çöktüğünü, bunun Türkiye’de “demokratik çözüm ve anayasa” konusunda önemli açılımlar getirebileceğini söyledi.

Temelli ”Bu iktidarın çok uzun yıllardır dile getirdiği Suriye tezleri çökmüştür ve teşhir olmuşlardır. Kürt düşmanlığı teşhir olmuştur. Dış politikası iflas etmiştir. Bu başarısızlık beraberinde Türkiye’de özellikle demokratik çözüm ve demokratik anayasa konusunda önemli açılımlar getirebilir” dedi.

Temelli, Türkiye toplumuna ve "toplumsal muhalefet"e bu yüzden inisiyatif alma çağrısı yaptıklarını belirterek “Şimdi inisiyatif alma zamanı, bütün dünya kamuoyu bunu teyit ediyor” diye konuştu.

'KISA VADEDE OLUMSUZ BİR HAVA YARATSA DA'

Temelli “Bütün bu olumsuz fotoğrafa rağmen, 120 kilometrelik alanda cep yaratılması. Diğer taraftan yapılan anlaşmalar sonucu bölgede birçok uluslararası gücün daha fazla inisiyatif alması, kısa vadede olumsuz bir hava yaratsa da, uzun vadede artık şunu söyleyebiliriz; Suriye’de çözümün gerçekleşebilmesi için bir masaya ihtiyaç vardır. Demokratik bir Suriye için siyasi çözüme ihtiyaç var, o siyasi çözümün en önemli parçası da artık Kürtlerdir. Bu daha da netleşmiştir” dedi.

Suriye’nin artık “eski rejimle” devam edemeyeceğini ileri süren Temelli “Suriye’deki Sünni Araplar, Alevi Araplar diğer halklar Ermenisi, Süryanisi, Türkmeni özellikle Rojava deneyiminden sonra Suriye’nin demokratikleşmesi konusunda daha fazla inisiyatif alacaklardır” dedi.

Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’nin iç siyasetini de etkileyeceğini söyleyen Temelli “İktidarın tükenmişliği dediğimiz mesele budur. Türkiye yeni bir siyasete ihtiyaç duyacaktır” diye konuştu.

'CHP ADAYI KAZANSIN DİYE POZİSYON ALMADIK'

Yerel seçimlerde destekledikleri CHP’nin “Barış Pınarı Harekatı”yla tutumundan dolayı pişmanlık yaşayıp yaşamadıkları sorulan Temelli, seçim sürecindeki destekten pişman olmadıklarını ve desteklerinin stratejik olduğunu ifade etti.

Temelli, gelecekte destek verip vermeyecekleri sorusunaysa, ”Biz CHP’yle bir ittifak yapıp, CHP adayı kazansın diye bir pozisyon almadık. Millet İttifakı içinde yer almış bir parti değiliz. Biz AKP-MHP faşizmine karşı bunun stratejik taktiği neyi gerektiriyorsa, onu uygulayıp mücadele ettik. CHP, bundan kendine düşen hesabı, dersi yeterince çıkarmamış olabilir. Umarım gelecekte çıkarır. Ama şunu çok net söylüyorum; herkes bu konuda çok rahat olsun. Türkiye siyasetini HDP belirler” dedi.

Temelli HDP’nin 3 günlük Meclis’i boykot eyleminin sine-i milletin başlangıcı olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta ise “HDP’nin sine-i millet diye bir gündemi hiçbir zaman olmadı. Bu 3 günlük boykot bir sine-i millet değil” dedi.