Temelli: 'Bir gün Rusya, bir gün ABD'nin kapısını çalarak ayakta kalmaya çalışan iktidar var'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Bir gün Rusya bir gün ABD’nin kapısını çalarak bu kaostan beslenmeye ve bununla ayakta kalmaya çalışan bir iktidar var karşımızda' dedi. Temelli 'Tek dertleri Kürtlerin kazanımlarını yok etmek' diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İdlib'deki gelişmelerle ilgili olarak “Bu iktidarın dünya sistemi nedir, uluslararası ilişkiler, dış politika nedir bu konularda hiçbir fikri yok. Bu iktidar emperyalistler arasındaki gerilimlerden kendisine çıkar sağlamaya çalışan bir iktidardır" dedi.

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Temelli, "Suriye politikası dediğimiz politika tam da bunun üzerine oturuyor. Bir gün Rusya bir gün ABD’nin kapısını çalarak bu kaostan beslenmeye ve bununla ayakta kalmaya çalışan bir iktidar var karşımızda. Tek dertleri Kürtlerin kazanımlarını yok etmek. Tek dertleri Kürt düşmanlığını canlı tutmak, tek dertleri bölge halklarının demokratik kazanımlarının kökünü kazımak" diye konuştu.

Erdoğan'ın İdlib’de son yaşananlardan sonra Ukrayna'ya giderek görüşmeler yaptığını ve 200 milyon liralık kaynak aktardığını söyleyen Temelli "Ne yapacak bu 200 milyonla, Ukrayna bizden silah alacak. Kimden alacak? Damadından alacak. Cumhurbaşkanın aklı fikri damatların bilançosunun peşinde, bunu pazarlamaya çalışıyor. Ukrayna’ya para veriyorsunuz, bu para ile Ukrayna sizden silah alıyor" dedi.

'İTTİHATÇI AKIL'

"Bu iktidar İttihatçıdır" iddiasında bulunan HDP Eş Genel Başkanı, "Bitmeyen ittihatçı aklı yeniden yeniden üretmektedir. Bu yüzden de her meseleye hamasetle yaklaşmakta ve barış ve demokrasi adına ne varsa tüketmektedir. Türkiye hızla demokratikleşmelidir. HDP olarak dış politika anlayışımız; Türkiye’de demokrasi, bölgede demokrasi, dünyada demokrasi anlayışıdır" diye konuştu.

'BEKÇİ YASASI KORUCULUĞUN MAHALLELERE TAŞINMASI'

Temelli bekçi yasasının da batıda koruculuk sistemi benzeri bir sistem olduğunu söylediği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Tıpkı Kürdistan’da koruculuk sistemi gibi bugün batıda bekçi yasası ile koruculuğun sokaklara mahallelere taşınmasından başka bir şey değildir. Toplumu terörize ederek, bütün memleketi terörize ederek, şiddet eliyle ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Bitmeyen bir kabusun içindeyiz. Bu kabusun nedeni bu iktidardır."