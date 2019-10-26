Temelli: 6-8 Ekim olaylarının araştırılması için verdiğimiz 4 önerge AKP-MHP'nin oylarıyla reddedildi

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "Biz HDP olarak Kobane olaylarının araştırılması için 4 kez önerge verdik ama AKP-MHP'nin oylarıyla reddedildi" açıklamasında bulundu.

HDP Kars İl Örgütü, 2’nci Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Millet Bahçesi Masal Parkı'nda yapılan kongreye HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP milletvekilleri, belediye eş başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

Temelli, yaptığı açıklamada "İktidarın 6- 8 Ekim olayları ile ilgili 5 yıl boyunca HDP'yi suçladığını söyleyen Temelli, "Biz HDP olarak Kobane olaylarının araştırılması için 4 kez önerge verdik ama AKP-MHP'nin oylarıyla reddedildi. Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak defalarca araştırma önergesi verdik ama onlar da AKP- MHP bloku tarafından reddedildi. Buna benzer onlarca vaka sayabilirim. Oysa bu olayların tümünde bu blok sürekli HDP'yi suçladılar. Biz de 'araştıralım' dedik. 'Suçlu ortaya çıksın' dedik. Neden reddettiler? Çünkü suçlu olduklarını biliyorlar. Onlar suçu örtbas etmeye çalışıyorlar. Meclis bu söylediklerimle de sınırlı değil. Gidin 24 Haziran sonrası meclis tutanaklarına bakın halkın yararına tek bir karar bulamazsanız" dedi.

'BÖYLE MECLİS Mİ OLUR?'

Temelli şöyle konuştu:

"EYT'liler, KHK ile ihraç edilenler, öğretenlere ilişkin, sağlık emekçilerine ilişkin, işsizlik ve yoksulluğa ilişkin hiçbir düzenleme yoktur. Yani bugün yaşadığımız sorunların hiçbir birine ilişkin meclis inisiyatif alıp bir çözüm geliştirmemiştir. Şimdi tüm bu sorunlara ilişkin 'meclis inisiyatif alsın' diyoruz ama meclisin haline bakın! Biz üç gündür Meclis’te yokuz ve Meclis’te konuşulanlara bakın hayretler içerisinde yer alırsınız. Nefret suçu bizatihi Meclis Başkanvekili tarafından işlenmiştir. Ya da o kürsüden sürekli birbirlerine küfür eden bir Meclis görüyorsunuz. Böyle Meclis olur mu? Bu Meclis böyle gidemez. Bu milletvekillerine bir uyarı gerekiyordu biz de bu uyarıyı yaptık. Buradan tüm halka meclisi uyarmaları için çağrı yapıyorum. Sizin adınıza orada olanlar sizin sorunlarınızla ilgilenmiyor kayıkçı dalgasının içerisinde gününü gün ediyorsa bu Meclis'e o uyarıyı yapmanız gerekiyor. Gidin ve o milletvekillerine 'benim için ne yaptın?' sorusunu sorun. Halk hesap sormalı veya gerekirse geri çağırma hakkını kullanmalıdır."