Tekstili de virüs vurdu

Salgının Avrupa’daki satışları durdurması, Türkiye'deki hazır giyim ihracatçısına Mart ayında yüzde 15 kayıp yaşattı. Nisan'da da benzer tablo bekleniyor.

Yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgını, ihracatının yüzde 70’ini Avrupa’ya yapan tekstil sektörünü etkiledi. Virüsün henüz Avrupa’da hayatı durdurmadığı Ocak ve Şubat aylarında siparişlerin Çin’den Türkiye’ye kaydırılması nedeniyle ihracatını artıran hazır giyim sektörü, virüsün Avrupa’yı da etkisi altına almasının ardından yüzde 9-15 kayıp yaşadı.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, “Müşteri, ‘Malları yüklemeyin, bekletin’ diyor. Üretime başlamadığımız mallar iptal oldu. Diğer siparişler de beklemeye alındı. Avrupa’ya ihracatta Ocak ve Şubat'ta yüzde 7 artış, Mart'ta yüzde 9-15 düşüş var. Salgına bir aylık dönemde çözüm üretilmezse, Nisan'da da yüzde 15 düşüş bekliyoruz” dedi.

“İtalya, İspanya ve İngiltere’de satışlar düştü. Stokları var, depolarını şişirmek istemiyorlar” diyen Gültepe, şöyle devam etti: “Daha az tüketim, daha az ihracat... Avrupa’ya 2019’da 12.5 milyar dolarlık satış olmuştu. 2020’nin ikinci yarısından sonra toparlanma başlar, geçen yılla başa baş kapatırız bu yılı. Küresel bir sorun olduğu için pazar arayışına gireceğimiz bir durum da yok. Her şeyin rayına girmesi lazım. Sükûnetle durmak gerekiyor.”