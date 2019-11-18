Tekel bayileri isyan etti, eylem kararı aldı

AKP'nin 22.00'den sonra alkol satışını yasaklayan düzenlemesine tepki gösteren tekel bayileri ülke genelinde eylem yapma kararı aldı. Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de tekel bayilerine yönelik baskınlar sonucunda onlarca esnafa 52 bin ile 104 bin arası ceza kesilirken, esnaflar bu borcu ödeme güçlerinin olmadığını, birçok esnafın kepenk kapatmayı tercih ettiğini söylüyor.

AKP'nin saat 22.00'dan sonra alkol satışını yasaklayan düzenlemesi tekel bayilerini isyan ettirdi.

Saat 22.00'den sonra tüm tekel bayileri kendi dükkanlarının önüne çıkarak oturma eylemi yapma ve tepkilerini dile getirme kararı aldı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını, baskıların giderek arttığını açıkladı.

Son olarak Kadıköy'de geçtiğimiz hafta yapılan "denetim" sonucu yüzden fazla bayiye ceza kesildiği belirtilirken, Kadıköy'deki bir tekel bayisi sahibi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Biz vergisini verdiğimiz ürünleri satıyoruz. Devlet kanun çıkardı, saat 22.00'dan sonra bir bira satsan bile 52 bin lira ceza yazıyor. Üstelik ikinci kez olduğunda 104 bin ve sonrasında da katlanarak devam ediyor.

Bu miktar cezanın aslında ne anlama geldiğini gösteriyor. Birçok arkadaşımız bu cezaları ödeyemediği için dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Yine bu ceza ödenmeden alkol satış izni de güncellenemiyor ve birçok arkadaşımız sırayla kapıya kilit vurmaya devam ediyor. Üstelik bu saatten sonra alkol satışı yapamamak da yine tekel bayileri için batmak anlamına geliyor.

Dükkanında 50 bin liralık ürün olmayan arkadaşlarımız 52 bin lira kredi çekerek ceza ödemeye çalışıyor.

Üstelik olay sadece cezayla da ilgili değil, sizin dükkanınızdan çıkan insanları dışarda sivil polisler durduruyor ve işi çanta aramaya kadar vardırıyor.

İki taleple eylem yapmak, tepkimizi dile getirmek istiyoruz. İlk gerekçemiz hiçbir orantıya sahip olmayan ceza miktarıyken, diğer talebimiz ise alkol satışına sınır getirilen saatin gece 12'ye çekilmesi.

Zabıtalar, bekçiler, polislerden her yerde baskıya uğramaktan sıkıldık.