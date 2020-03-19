Tek dertleri patronlar: Ücretli öğretmenlere maaş ödenmeyeceği açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün koronavirüsten patronları kurtarma paketi açıklarken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere bu süreçte maaş ödenmeyeceğini açıkladı.

AKP koronavirüsten patronları korumaya çalışırken, dün bunun için 100 milyar liralık bir paket açıklanmıştı.

Patronların taleplerini yerine getiren AKP, emekçilerin taleplerini ise görmezden gelmeye devam ediyor.

"Ücretli öğretmenler ücretlerini alabilecek mi?" sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mevzuat girilen ders başına verilen ücreti söylüyor. Bu mevzuatla bunu yapmamız söz konusu değil. Süreç uzarsa ne yapabiliriz diye görüşüyoruz ama şimdilik mevcut mevzuat geçerli. Bununla ilgili çalışıyoruz" dedi.