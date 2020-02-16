Tedavisi süren Pegasus pilotunun ifade işlemi ertelendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması gereken kaptan pilot M.A.'nın sağlık durumunun elverişli olmadığını bildirilmesi üzerine ifade alınması işlemi ertelendi.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan yardımcı pilot Ferdinant Pondaag, kuleden inmemeleri yönünde uyarı almadıklarını söylemişti.