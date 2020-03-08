Tedavi gören 'Fındık' yaşamını yitirdi

Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve "Fındık" adı verilen yavru köpek, ilçeye 7 km uzaklıktaki 37 öğrencisi bulunan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'na götürülmüştü.
Çocuklarla zaman zaman derse giren ve okulda yaşayan Fındık hasta olmuştu. Fındık'ın durumu ağırlaşınca, Turhal Belediyesi'nin de verdiği destekle Ankara'ya sevk edilmişti.
Tedaviye alınan köpeğe "gençlik hastalığı" teşhisi konuldu. 14 gündür devam eden tedavi sürecini atlatamayan Fındık'ın yaşamını yaşamını yitirdiği öğrenildi.