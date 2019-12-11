Tecavüzle yargılanan öğretim üyesinin davasında polis saldırısı

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, patronu olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekime tecavüz ettiği haberiyle gündeme gelmişti.
Tecavüz suçundan yargılanan Bilgili'nin ilk duruşması Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.
DAVA ÖNCESİNDE POLİS SALDIRISI
Dava öncesinde adliye önünde açıklama yapmak isteyen kadınlara polis saldırdı.
Saldırı sonucunda üç kişi gözaltına alındı.
320 LİRA CEZA
Göz altına alınan üç kişi kabahatler kanunu gereği 320 lira ceza kesilerek serbest bırakıldı.