Tecavüzle yargılanan öğretim üyesinin davasında polis saldırısı

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi eski öğretim üyesi Hasan Bilgili'nin tecavüz suçundan yargılandığı dava öncesinde açıklama yapmak isteyen kadınlara polis saldırdı.
Çarşamba, 11 Aralık 2019 13:20

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, patronu olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekime tecavüz ettiği haberiyle gündeme gelmişti.

Tecavüz suçundan yargılanan Bilgili'nin ilk duruşması Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

DAVA ÖNCESİNDE POLİS SALDIRISI

Dava öncesinde adliye önünde açıklama yapmak isteyen kadınlara polis saldırdı.

Saldırı sonucunda üç kişi gözaltına alındı.

320 LİRA CEZA 

Göz altına alınan üç kişi kabahatler kanunu gereği 320 lira ceza kesilerek serbest bırakıldı.

 