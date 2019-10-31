TCDD'nin işçi alımı mülakatının sonucunu neden açıklamadığı belli oldu...

TCDD’nin işçi alımı için yaptığı sınav sonucunu bekleyen işçiler 3 aydır yanıt alamıyor.
Sınav sonucunun açıklanmamasına gerekçe olarak Bakan Turhan’ın yoğunluğu gösterilirken, TCDD İnsan Kaynakları'ndan işçi alımına ilişkin "alımlara bakan karar veriyor" yanıtı geldi.
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, konuya ilişkin Bakan Turhan’a şu soruları yöneltti:
Aradan geçen 3 ayda mülakat sonuçlarının açıklanmama gerekçesi nedir?
Söz konusu mülakatın yazılı sınav şeklinde değil de sözlü yapılmasının gerekçesi nedir?
Mülakatın yapıldığı tarih göz önüne alınarak, geçen süre zarfında planlanan personel alımının henüz yapılmamış olması TCDD görev ve sorumluluklarında hangi aksamalara yol açmıştır?