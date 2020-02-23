TCDD yüksek hızlı trenlere sigorta yaptırmamış

TCDD'nin her biri 114 milyon TL olan 19 yüksek hızlı tren setine sigorta yaptırmadığı ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) 19 yüksek hızlı tren (YHT) setine sigorta yaptırmadığı öğrenildi.

TCDD Genel Müdürlüğü'nde önceki gün yapılan Meclis Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Alt Komisyonu toplantısında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Kamuran Yazıcı'ya, “Sizin arabanız var mı, kasko yaptırdınız mı?” diye soruldu. Genel Müdür de “Evet var, sigortası da bulunuyor” cevabını verdi. Bunun üzerine CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Kendi arabanıza sigorta yaptırıyorsunuz ama, devletin 2 milyar TL'lik trenleri sigortasız” dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, TCDD yönetimi de sigorta konusunda "risk analizi" çalışması yapılarak karar verileceğini açıkladı. Habere göre Yavuzyılmaz, 2018'de Ankara'da yaşanan ve 9 kişinin öldüğü kazaya karışan YHT'nin de sigortası olmadığını belirterek “Kazaya karışan lokomotif ve vagonlar artık kullanılamıyor. Bu nedenle devlet 114 milyon TL zarara uğradı” dedi.

Yavuzyılmaz şunları söyledi: “Geçen yıl 2.5 milyar TL zarar eden TCDD, demiryolu araçları nedeniyle de kamu zararı doğmasına neden oluyor. Alt komisyon toplantısında her biri 114 milyon TL olan 19 adet YHT setine neden sigorta yaptırılmadığını sordum. Risk analizi yaptırdıklarını bu konuda daha sonra karar verileceğini söylediler. YHT'ler Nisan 2018'den bu yana raylarda yolcu taşıyor. Aradan 2 yıl geçmiş 2 milyar TL'yi aşkın değerdeki kamu malı için hâlâ sigorta yaptıralım mı yaptırmayalım mı diye tartışıyorlar.”