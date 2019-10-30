TBMM’de ABD Temsilciler Meclisi kararına kınama

ABD Temsilciler Meclisi’nin ‘Ermeni Soykırımı’nı kabul eden kararını kınayan TBMM Başkanlık Tezkeresi AKP, CHP, MHP ve İYİP’in oylarıyla kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi’nin "Ermeni Soykırımı" kararını kınayan TBMM Başkanlık Tezkeresi Genel Kurul'da AKP, CHP, MHP ve İYİP’in oylarıyla kabul edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasının bulunduğu bildiride “ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen bir karara dönüştürmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz” denildi.

Bildiride “Öte yandan, Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidiyle alınan Temsilciler Meclisi kararının nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir, bu kararı da tek vücut olarak şiddetle reddettiğimizi ilgili siyasetin sahiplerine bildiririz” ifadelerine yer verildi.

