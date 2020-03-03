TBMM Genel Kurulu’nda kapalı oturum başladı

TBMM Genel Kurulu İdlib gündemiyle toplandı. Yapılan oylamada oturumun kapalı yapılması kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu İdlib gündemiyle toplandı.

AKP’nin kapalı oturuma dair önerisi oylanarak kabul edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hazırlıkların yapılması için oturuma 5 dakika ara verdiğini açıkladı.

Genel Kurulda yapılacak kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'deki duruma ve "Bahar Kalkanı Harekatı"na dair bilgilendirme yapacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı da davet etti.

AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİP'ten birer milletvekili, İdlib konusunda partilerinin görüşlerini ortaya koyacak.

Kapalı oturumda konuşulanlar 10 yıl boyunca “devlet sırrı” kapsamında olacak ve açıklanmayacak.

