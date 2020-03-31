TBMM doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı

TBMM Başkanlığı, koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Devlet Hastanesi'nde görevli doktora yapılan ikinci testin pozitif çıktığını duyurdu.
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Kovid-19 pozitif çıkmıştır" denildi.
Açıklamada doktorla son 14 gün içinde temas eden kişilerle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde gerekli prosedürlerin uygulandığı belirtildi.
Meclis Devlet Hastanesi'nde görevli doktora, ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine koronavirüs testi yapılmış, ilk test sonucu negatif çıkmıştı. Doktor tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutuluyordu.