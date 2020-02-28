TBMM Başkanı: Yarın Genel Kurulu toplantıya çağıramayacağım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'e ilişkin kapalı oturum çağrıları üzerine ‘Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya çağıramayacağımı ifade etmek isterim’ dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib’e ilişkin Meclis Genel Kurulu’nda kapalı oturumun yarın değil Salı günü yapılabileceğini söyledi.

Şentop Genel Kurulun yarın İdlib gündemiyle toplanıp toplanmayacağına ilişkin soru üzerine “Bunun olabilmesi için ilgili bakanların burada bulunması gerekiyor. Şu anda Savunma Bakanımız bölgede faaliyetleri koordine ediyor, yürütüyor. Dolayısıyla yarın yapılacak bir toplantıda yürütmeden bir temsilcinin bulunması imkanı, ihtimali gözükmüyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imzasıyla, Salı günü Milli Savunma Bakanı’nın Genel Kurulu bilgilendirmesine dair bir talep yazısı da geldi” diye konuştu.

Şentop "Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya çağıramayacağımı ifade etmek isterim. Salı günü, hem verilecek bilgilerin niceliği hem de niteliği bakımından Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var" dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’i bilgilendirmesine yönelik çağrıların sorulması üzerine Şentop, “Bilgilendirmeyi ilgili bakan, Milli Savunma Bakanı yapacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Sayın Cumhurbaşkanının Meclis Genel Kurulunda bilgilendirme yapmasına dair bir düzenleme yok” dedi.

