TBMM Başkanı, Kazakistan’dan 'FETÖ' okullarını istedi

Kazakistan’ı ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ülkedeki ‘FETÖ’ okullarını MEB ya da Maarif Vakfı aracılığıyla devralmaya talip olduklarını söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Kazakistan’da ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi.

Başkent Nur Sultan’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Nazarbayev ile görüşen Şentop burada yaptığı konuşmada ülkedeki Fethullahçı okulları Maarif Vakfı ya da Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla devralmaya talip olduklarını söyledi.

“FETÖ”nün Kazakistan'da eğitim, medya ve iş dünyasında uzantılarının halen faaliyetlerini sürdürmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten Şentop “Bu noktada, yakın zamanda Kazak makamlarınca, FETÖ elebaşlarının iadesi, mal varlıklarının dondurulması ve medya uzantılarının faaliyetlerine son verilmesinin gerçekleşeceğini umuyoruz. Söz konusu okulları, Milli Eğitim Bakanlığımız veya Türkiye Maarif Vakfı vasıtasıyla devralmaya, idareci ve öğretmen kadrosu da dahil bu okulları yönetmeye talibiz. Bu konuda dirayetli liderliğinizde gerekli desteği göstereceğinizden eminiz” dedi.