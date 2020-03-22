TBB'den tavsiye kararı: Bankaların çalışma saatleri 12.00-17.00 olarak belirlendi

Türkiye Bankalar Birliği koronavirüs salgını nedeniyle çalışma saatlerine ilişkin tavsiye kararı aldı. Buna göre bankaların çalışma saatleri yarından itibaren 12.00-17.00 olarak belirlendi ancak karar üyelerin takdirine bırakıldı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), koronavirüs salgını nedeniyle bankalara çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı aldı. Bankalara bildirilen karara göre, banka şubeleri yarından (23 Mart 2020 Pazartesi) itibaren artık öğlen 12.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ancak tavsiye niteliğindeki kararın takdiri üyelere bırakıldı.

​TBB’nin konuya ilişkin yazısında şunlar kaydedildi:

“Toplum sağlığının korunması için Hükümetin, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün talimatları ve açıklamaları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı olarak ve aksamadan sürdürebilmelerini teminen gerekli önlemler uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir. Bankalar, şubelerin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterini bilgilendireceklerdir, şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınabilecektir, yüksek riskli ve kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecektir, bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecektir."

İŞ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gidildiği, banka şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceği duyuruldu.