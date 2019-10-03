TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı reformu doğru bir iş

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yargı reformuna ilişkin 'Doğru bir iş yapıyoruz. Destek veriyoruz çünkü Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak aklının ortaya konulduğu bir belge' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, dün akşam TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen akşam yemeğinde konuşma yaptı.

Yemeğe katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür eden Feyzioğlu, yargı reformuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Feyzioğlu, "Yargı reformu doğru bir iş, doğru bir iş yapıyoruz. İlk kez bir adalet bakanı, 'Sorunlarınız ne?' dedi ve bütün bürokrasisiyle dinledi. Barolar, baro başkanları, dekanlar, başsavcılar, ilgili herkes işin içine katıldı. Tüm başlıkları birlikte hazırladık. Destek veriyoruz çünkü Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak aklının ortaya konulduğu bir belge" diye konuştu.

80 baro başkanının imzasıyla adalet bakanı, TBMM Başkanı, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve üyeleri ile TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin grup başkan vekillerine yazı gönderdiklerini belirten Feyzioğlu, "Bizim sıkıntımız şu, sınavı eğer 4 yıl sonra yaparsak 80 bin gencecik kardeşimiz çok büyük zarar görerek diploma ve ruhsat alacak. Kıdemli meslektaşlarımız nispeten yaşama imkanı bulurlar ama bu 80 bin kardeşimiz hiçbir ayıklamaya gitmeden avukat olacak ve aç kalacaklar. Bizim sizden istirhamımız, 4 yıl daha Türkiye'nin kaliteli hukukçu için beklemeye tahammülü yok. Komisyonda bunu oy birliği ile geçirin. Sınav hemen gelsin ve okuyan tüm öğrencileri kapsasın. Bizim yüce Meclisten beklentimiz bu. Bunu bugün yaparsak en önemli işi hep birlikte başarmış oluruz" dedi.