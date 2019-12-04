TAV, Almatı Havalimanı'nı satın aldı

Almatı Havalimanı'nı TAV Airports Holding satın aldı.

TAV Airports Holding Kazakistan'ın Almatı Havalimanı'nı satın aldı.

TAV Airports CEO’su Sani Şener imzalarının atılmış olduğunu belirtti. Şener, mevcut havaalanının geliştirilip büyütüleceğini ve Almatı’nın modern bir havalimanına kavuşacağını dile getirdi.

Almatı Investment Forumu'nda Almatı Valisi Bakıtcan Sagintayev Almatı'nın dünya standartlarında bir havaalanına kavuşacağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KÂR KAYBI ÖDENECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı hizmete açıldığı için sözleşme süresi bitmeden kapatılan Atatürk Havalimanı dolayısıyla TAV’a 'yabancı ortağı bulunduğu' gerekçesiyle kâr kaybının ödeneceğini bildirilmişti.

2019 ve 2020 yılları için ise ayrılan ödenek "Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” başlığı altında toplam 3 milyar 905 milyon 276 bin TL olarak açıklanmıştı.