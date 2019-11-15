'Tatil Vergisi' Meclis'ten geçti: Erdoğan isterse daha da artacak

'Tatil vergisi' olarak gündeme gelen Konaklama Vergisi dün Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Konaklama vergisi oranı yüzde 2 olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanı'na bu oranı yükseltme yetkisi verildi.

Kamuoyunda tatil vergisi olarak bilinen Konaklama Vergisi AKP milletvekillerinin kabul edilen önergesi ile yeniden düzenlendi.

Önceden geceleme başı sabit olarak alınması planlanan konaklama vergisinde sistem yüzde 2 olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili olacak.

Artık otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi hizmetler Konaklama Vergisi’ne tabi olacak.