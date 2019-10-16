Taşeronun vekil savaşı: ÖSO, Suriye Ordusu ve YPG ile çatışıyor

Suriye'ye yönelik askeri harekata TSK ile birlikte katılan ÖSO, Suriye Ordusu ve YPG'yle M4 karayolu yakınlarında çatışıyor. ÖSO saldırılarında iki Suriye askerinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Gelişmeyi soL'a değerlendiren TKP MK üyesi Mehmet Kuzulugil, 'Görüntüde Suriye Ordusu ile çarpışanların ÖSO mensupları olması, ülkemizin bu çatışmalardaki insani, ahlaki ve politik sorumluluğunu azaltmayıp artırmaktadır. Bunlar AKP iktidarının belirlediği vekil güçlerdir' dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye Ordusu ve YPG'nin yan yana gelerek ÖSO'ya karşı çatışmalara girdiğini iddia etti.

Çatışmaların Ayn İsa’da devam ettiği, Halep’e uzanan M4 karayolu yakınlarında şiddetlendiği ifade edildi.

Ayn İsa yakınlarındaki çatışmalarda iki Suriye askerinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrantyev, Suriye ve Türk askerlerinin karşı karşıya gelmemesi için arada bir kontak sağlandığını söylemişti.

TKP: SURİYE ORDUSU İLE ÇARPIŞANLAR AKP'NİN VEKİLLERİDİR

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Mehmet Kuzulugil, gelişmelerle ilgili soL'a yaptığı değerlendirmede, AKP iktidarının Suriye'de emperyalist projelere paralel olarak üstlendiği taşeron rolünü, kirli ve kanlı savaşçı grupları öne sürerek yerine getirdiğine dikkat çekti ve "ÖSO gibi grupların eğitiminden donatılmasına kadar her işin içinde olan TSK'nın, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen harekatta da kendisini bu gruplardan ayırmadığı görülmektedir. Bugün AKP iktidarının emriyle TSK, bir başka ülkenin topraklarında o ülkenin ordusuyla karşı karşıya gelmiş durumdadır. Görüntüde Suriye Ordusu ile çarpışanların ÖSO mensupları olması, ülkemizin bu çatışmalardaki insani, ahlaki ve politik sorumluluğunu azaltmayıp artırmaktadır. Bunlar AKP iktidarının belirlediği vekil güçlerdir. Üstelik yetkili ağızlardan yapılan açıklamalar, iktidarın Suriye topraklarında Suriye ordusu ile karşı karşıya gelme konusunda fazlasıyla istekli olabileceğini düşündürmektedir" diye konuştu.