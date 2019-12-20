Tarsus'ta sağlık çalışanlarına şiddet protesto edildi

Tarsus Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, meslektaşlarına yönelik saldırıya tepki gösterdi. 2 gün önce saldırıya uğrayan doktor Alper Cansever, kendisine ölüm tehdidinde bulunan zanlının serbest bırakılmasından dolayı üzgün olduğunu ve zanlı serbest kaldığı sürece hayati riskinin olduğunu dile getirdi.

Mersin'de Tarsus Devlet Hastanesi'nde 2 gün önce meydana gelen hekim ve sağlık çalışanına şiddet protesto edildi.

Hastane bahçesinde toplanan sağlık çalışanları, meslektaşlarına yönelik saldırıya tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan Başhekim Emre Dilek, görevi başında şiddete maruz kalan çalışanların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Tarsus Devlet Hastanesi ve sağlık camiası olarak, 'Sağlıkta şiddete sıfır tolerans' yaklaşımını aynen benimsiyoruz" dedi.

Saldırıya uğrayan doktor Alper Cansever de kendisine ölüm tehdidinde bulunan zanlının serbest bırakılmasından dolayı üzgün olduğunu ve zanlı serbest kaldığı sürece hayati riskinin olduğunu dile getirdi.

Hastane önünde Mersin Tabip Odası'nın çağrısıyla da bir protesto gerçekleştirildi. Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen burada yaptığı konuşmasa, sağlıkta şiddetin her geçen gün artıyor olmasına performans sisteminin ve sağlığın ticarileşmesinin sebep olduğunu belirtti. Antmen Türk Tabipleri Birliği'nin sağlıkta şiddete karşı önerdiği yasa tasarısının yürürlüğe girmesi ve bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın gerçekçi adımlar atmasını talep ettiklerini dile getirdi.