Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan fidan açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Orman-İş Sendikası'nın 11 milyon fidanın yüzde 90’ının kuruduğuna yönelik açıklamasına yanıt verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Kasım’da “Geleceğe Nefes” adıyla diktiklerini söyledikleri 11 milyon fidanın yüzde 90’ının kuruduğu açıklamalarıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabında, "Kamuoyuna bilgilendirme" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019’da gerçekleştirdiğimiz Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında, Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 22, 2020

Öte yandan, 11 milyon fidan diktiklerini ve bunların "sağlıklı bir şekilde geliştiklerini" iddia eden bakanlık, hesaptan yalnızca 4 noktadan paylaşım yaptı.

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, fidanların dikiminden 2 ay sonra, sahada yapılan araştırmaları değerlendirerek, fidanların kuruduğunu belirlediklerini kaydetmişti.

soL'un daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı çalışan bir yetkiliden aldığı billere göre, hem kampanya için yanlış ağaç türü seçilmiş hem de dikimlerin yapıldığı zaman diliminde, “toprağın yeterli nem doygunluğuna ulaşmadığını ve bu nedenle tutma oranlarının yüzde 10’un altında olacağı” belirterek uyarıda bulunulmuştu.