Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Hazine arazilerini tarıma açıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı illerde hazine arazilerinin tarıma açılacağını söyledi. Pakdemirli, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili ise genelge yayımlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazlık arpa, buğday ve kuru fasulye üretimini artırabilmek için bazı illerde hazine arazilerinin de tarıma açılacağını söyledi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Pakdemirli “Bazı ürünlerde stok yapacağız. Dünyada gıda arzında bir sıkıntı yok. İçe dönüleceği için bazı ürünlerde eksiklikler olabiliyor. Örneğin, yaygın kullanılacağı için limon ihracatını durdurduk. Bu yüzden, Rusya'da limonun kilosu 4 dolara çıktı" diye konuştu.

Pakdemirli, "Son dönemlerde sıkça ‘Tarımda tehlike çanları çalıyor' açıklamaları oluyor. Bakanlığımızda normal günlerde de her gün tehlike çanı çalar" dedi.

'MEVSİMLİK İŞÇİLERLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLANACAK'

Pakdemirli, mevsimlik işçilerle ilgili ise "Mevsim gereği başta Çukurova'ya olmak üzere mevsimlik tarım işçileri gider. Sokağa çıkmama, il değiştirmeme tedbirleri kapsamında mevsimlik işçilerin de yerinden kıpırdamaması görüşü gündeme geldi ancak sokağa çıkmama tedbirlerinin yanı sıra tarımsal faaliyetlerin de sürmesi gerekiyor. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu imzasıyla genelge yayımlanacak" dedi.

Pakdemirli şunları söyledi:

"Birçok ürünün ekim zamanı bitti. Yazlık ürünlerin ekimine başladık. Yazlık ekimlerin iklim gereği yapılabileceği Erzurum, Kars, Muş, Erzincan, Sivas ve Kayseri'de, hazine arazilerine ekim yaptırmayı da planlıyoruz. Buralara yazlık buğday, arpa ve kuru fasulye ektireceğiz.

Bu arada çiftçilerimize dönük tedbirler üzerinde de çalışıyoruz. Son şeklini verdikten sonra bunları da açıklayacağız. Son olarak altını kalın çizgilerle çizerek ifade ediyorum: Kısa, orta ve uzun vadede tarımla ilgili bir sorun yok. Sağlığımıza dikkat edelim, uyarılara uyalım.”