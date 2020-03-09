Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği AKP'li yönetici doldu

Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği’ndeki 15 şirketin yönetiminde AKP’li ya da partiye yakın isimlerin yer aldığı öğrenildi. Söz konusu isimlerin adlığı maaşlar ise bilinmiyor.

Çiftçiyi desteklemek amacıyla kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği de siyasi atamalardan nasibini aldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun yaptığı bir araştırma birliğin bünyesinde bulunan 15 farklı şirketin yönetim kurullarında AKP’li veya partiye yakın isimler yer aldığını ortaya koydu.

İsimlerin bazıları şöyle:

Merkez Birliği Genel Müdürü - Fahrettin Poyraz

GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Üyesi - Mehmet Tunçak

TAREKS Tarım Genel Müdürü - Burhanettin Topsakal

TAREKS Hayvancılık Yönetim Kurulu Üyesi - Bünyamin Özbek

TAREKS Hayvancılık Genel Müdürü - Adem Tatlı

Tarım Kredi Yem Genel Müdürü - Hasan Fehmi Kınay

TARKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyesi - Mehmet Aksoy

MAAŞLARI BİLİNMİYOR

Konuyu Meclis gündemine taşıyarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Bakırlıoğlu, “Adeta bir arpalık haline gelen Tarım Kredi Kooperatifleri artık çiftçi kuruluşu olmaktan çıkmıştır. Çiftçi kendisine ait görmediği bu kurumdan uzaklaşmakta mecbur kalmadıkça kredi çekmemekte, sigorta yaptırmamakta ve ürünlerini almamaktadır” diye konuştu.

Bakırlıoğlu, önergesinde “Şirketlerin yönetim kurulu başkanlarına, üyelerine genel müdür ve yardımcılarına ödenen maaş ve huzur hakları aylık ne kadardır?” sorusunu da yöneltti.