Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
Kazada minibüsteki işçilerden 49 yaşındaki Hatice Sarı, olay yerinde yaşmını yitirdi.
Araç sürücüleri ile birlikte minibüste bulunan 24 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öte yandan, minibüste bulunan işçilerin Kula ilçesinden, Salihli ilçesine çalışmaya geldiği öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.