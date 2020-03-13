Tarım Bakanlığı: Ülkeye pet hayvanlarının girişi durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, koronovirüs nedeniyle ülkeye pet hayvanlarının girişini durdurduklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama geldi.

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Egzotik ve Pet Hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur" denilen açıklamada, ihtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stokların ise yeterli düzeyde olduğunu duyurduç

"Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi sağlanacak, gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek" denilen açıklamada, "Kovid-19'un hayvanlarda teşhisine yönelik gerekli altyapı mevcut olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 ile ilgili çalışma grubu oluşturulurken 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimler üst düzeye çıkarıldı" ifadesi kullanıldı.