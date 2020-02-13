Tarım Bakanı: Tavuk etlerini çamaşır suyuna bastırdım...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, döner etlerinin bozulmaya yaklaştığında çamaşır suyuna batırıldığına ilişkin haberleri yeniden yalanladı. Pakdemirli 'makamında bizzat deney yaptığını' söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, döner etlerinin bozulmaya yaklaştığında çamaşır suyuna batırıldığına ilişkin haberleri yeniden yalanladı.

Pakdemirli, makamında bizzat deney yaptığını, çamaşır suyuna döner batırdığını söyledi. Pakdemirli "Elde edilen bir şey var mı, renk değişimi var mı diye baktık. Söz konusu değil. Bu haberi, yayanlar rulo döner üreticileri" dedi.

Bakan Pakdemirli, Milliyet Ankara Bürosu'nu ziyaret ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, "Çayda boya, kaşar peynirinde patates, dönerde çamaşır suyu... Bunların yüzde 90’ı yalan. Kaşar peynirinin içerisine patatesi tutturamazsınız. Tutturacak usta varsa bravo. Geçen gün bir haber çıktı. ‘Dönerde çamaşır suyu’ diye. Cumhurbaşkanımız da beni aradı. ‘Bu ne?’ dedi. ‘Benim bildiğim kadarıyla dönerde çamaşır suyundan bir şey elde edilmez ama ben yine de bakayım’ dedim. Gıda Kontrol Genel Müdürümüz, bu haberi yapan arkadaşı aradı. Adam özür diledi. ‘Sen Türkiye’de bu haberi yaydın. Yaydığına göre bildiğin, neresi varsa söyle, ekiplerimiz hazır. Baskın düzenleyeceğiz’ dedik. ‘Yok hayır’ dedi. Bir yandan da ben, makamda tavuk etlerini çamaşır suyunun içerisine bastırdım, ne olacak diye deniyorum. Elde edilen bir şey var mı, renk değişimi var mı diye baktık. Söz konusu değil. Bu haberi, yayanlar rulo döner üreticileri. Bunlar hazır döner üretiyorlar. İsteniyor ki Türkiye’de bütün döner büfeleri, hazır döner satın alsınlar, yerinden hazırlama yapmasınlar" dedi.

BİLİM DIŞI AÇIKLAMAYA PARA CEZASI

Bu iş gıda kirliliğine geliyor diyen Pakdemirli "Efendim, ‘yumurta yemeyin, kolestrol yapar’... Bu da yasal düzenlemeden geçecek. ‘Hangi bilimsel gerekçelerle bunu söylüyorsunuz?’ diyeceğiz. Açıklayamazsa bunun bir cezai yaptırımı olması lazım. Para cezası. Onu ekrana çıkaran yayıncı kuruluşa da ceza var. Gıda konularında herkes tribüne oynamayı çok seviyor. Bu, insanların söyleceklerini kısıtlamak asla değil ama bir yanlış yönlendirme yapılıyorsa orada bir nokta koymak lazım. Başkalarının sağlığına zarar veriyorsa orada bir durmak lazım." diye konuştu.

'TAŞ MI KULLANALIM'

Geçen yaz İzmir'de yaşanan orman yangınlarından sonra tartışılan yangınlarda helikopter kullanımına ilişkin konuşan Pakdemirli, "Ne kullanalım? Taş devrindeki gibi taşları mı kullanalım? Dünyada da örneklerine bakarsanız, helikopter daha fazla kullanılıyor. En verimli uçak, yeni alacağımız uçaklar da dahil, 1 ton su atma maliyeti 2.300 liranın altında değil. Ben ona bakarım, saat maliyetine değil. Helikopterin su atma maliyeti 1200 lira. Türk Hava Kurumu’nunkilerin maliyeti 8 bin lira" şeklinde konuştu.