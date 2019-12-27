Tarikat yurdunda istismar haberi sonrası yerel basına polis ablukası

Denizli'de Süleymancılara ait yurtta 12 yaşındaki çocuğun istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından bugün yerel gazetelere polis gitti. Yerel basına haberin bültenlere yansımaması için baskı yapılıyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Süleymancıların idaresinde olduğu bilinen Kervansaray Ortaöğretim Yurdu'nda "belletmen" tarafından 12 yaşındaki erkek öğrenciye yönelik istismar haberlerinin ardından yerel basın polis takibinde.

Dün gece 23.00 sıralarında Denizli'de yerel basına olaya dair yayın yasağı getirildiği söylendi.

Bugün ise Emniyet Müdürlüğü ekipleri Denizli'de bulunan televizyon ve gazetelere giderek haberin bültenlere yansımamasını istedi.

Denizli'de internet haberciliği yapan sayısı 30'a yakın yayın sorumlusunun da adliyeye götürüldüğü gelen bilgiler arasında.

Çocuk dün sınıfın penceresinden attığı mektubunda yurttaki "belletmen" tarafından aylarca istismara uğradığı için intihar etmek istediğini anlatmış, ifadesinde de yurt müdürünün olayı örtbas ettiğini belirtmişti.

Çocuğun arkadaşları intihar mektubunu okul yönetimine iletmiş ve çocuk koruma altına alınmıştı. Yurdun mühürlendiği, "belletmen" E.T.'nin gözaltına alındığı, yurt müdürü M.Ç. hakkında soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.