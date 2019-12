Tarikat liderinin elini öpen Adalet Bakanı'ndan açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Suriye merkezli Haznevi Tarikatı liderinin elini öptüğünü gösteren görüntülerin 2015 yılına ait olduğunu, o dönemde milletvekili olmadığını söyledi. Gül, el öpmesine ilişkin ise herhangi bir yorum yapmadı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, Haznevi Tarikatı liderinin elini öptüğü ana dair görüntülerin ortaya çıkması Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında gündeme geldi.

CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın açtığı konuyla ilgili Bakan Gül, görüntülerin 2015 yılına ait olduğunu belirterek ve o dönem milletvekili dahi olmadığını söylemekle yetindi. El öpme görüntülerine dair ise herhangi bir açıklama yapmadı.

'ETKİNLİKLERE KATILMAMIZ SÖZ KONUSU OLABİLİR'

Emecan'ın, "Bir Adalet Bakanının bu şekilde bir tarikat şeyhinin toplantısına katılıp elini öptüğü görüntüler olmasını kınadığımı belirtmek istiyorum. Bu liderle ilişkiniz nedir? Bu tarikata desteğiniz var mıdır? Bunu da bize ve topluma açıklamak zorundasınız" sorusunun ardından Bakan Gül şunları söyledi:

"Sayın Emecan’ın, Gaziantep’te Nisan 2015’te Peygamber Efendimiz’in Kutlu Doğum programında bir sivil toplum kuruluşunun yapmış olduğu bir faaliyete… Milletvekili dahi değilken seçim çalışmalarında yapmış olduğumuz, Peygamber Efendimiz’in Kutlu Doğum programına katıldığımız bir programdı. Bizim bu anlamda, bu çerçevede, Anadolu’nun her türlü insanıyla, her seçmenimizin bu konudaki çalışmalarında, bu konuda tüm Anadolu’nun her rengiyle, her deseniyle, bu ülkenin her vatandaşıyla; düşüncesi, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun bizlerin ortak değerleriyle hem siyasi hem de insani anlamdaki münasebetlerimiz ve etkinliklere katılmamız elbette söz konusu olabilir ancak bu 2015, hatırladığım kadarıyla seçim öncesinde -7 Haziran öncesiydi- ve milletvekili dahi değildim galiba, öyle hatırlıyorum, dolayısıyla bunu ifade etmek isterim."