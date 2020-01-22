Tarikat liderinden Erdoğan'a 'Alevi' mesajı: Ahiretini yakma Tayyip Bey...

AKP'nin hiçbir somut adım içermeyen "açılım" hamlelerinden biri de "Alevi" başlığıyla yapılmış, açılımlar Alevi örgütleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Ancak Erdoğan'ın bu göstermelik açılım girişiminin bile gerici tarikat liderlerini rahatsız ettiği ortaya çıktı.

Milli Görüş’e yakınlığı ile bilinen Hürses'in yazarı Fehmi Çalmuk, açılım döneminde Erdoğan'ın tarikat liderleriyle buluştuğunu, burada kendisine uyarı yapıldığını söyledi.

Çalmuk'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

Esasen 2009 yılından bu yana Alevi çalıştaylarının Ak Partili eski bakanın değimiyle “top sektirmeye” döndürülmesi Erdoğan’ın tarikat ve tasavvuf camiası ile ilahiyatçı akademisyenler tarafından korkutulmasıyla sağlandı. Korkutma derken “Ahiretini yakma Erdoğan” sözleri…

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Erdoğan Alevi açılımıyla ilgili çalışmaları başlattığı dönemde Emin Saraç’ın organizesiyle (tarikat ve cemaatlerden gelen baskılar ve talepler nedeniyle) bir çok tarikat, tasavvuf ve İlahiyat Fakültesinden önde gelen isimler toplandı. Emin Saraç Hocaeefendi, hiçbir tarikat ve cemaatin üyesi olmaması nedeniyle öne çıkan saygın bir İslam alimi…Kimilerine göre Erdoğan’ın Emin Saraç Hocaefendi’ye karşı hürmetinin nedenleri arasında etnik boyutu gündeme getirse de, ben bu konunun Erdoğan’ın dine, dindara ve alime bakış açısı bakımından etken olmadığı görüşündeyim. Dönelim yeniden konumuza.

Erdoğan’a getirilen eleştiriler okullara Alevilik inancının “din dersi” gibi okutulması, din dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması ve cemevlerinin ibadethane haline dönüştürülmek istenmesiydi. Aldığım bilgilerle işin özetini yazayım:

-Ahiretini yakma Tayyip Bey…Şimdi bir alevi evladımız mahşerde çıkıp derse halimiz nice olur ? ‘Yarabbi ben din dersi öğrenmek isterdim. Ancak bana okutturmadılar. Bana İslam’ı öğretmediler. Ben buna sebep olanlardan davacıyım. Ahiretimi yaktılar.’ deyip yakana yapışır. Buna engel ol. Bu AB’nin Batı aleminin İslam’ı boğma projesi, evlatlarımızı dinden uzaklaştırma, İslam’dan uzaklaştırma projesidir. Bu vebalin altında kalamazsın.”

Erdoğan aralarında eğitim aldığı hocalarının da bulunduğu heyeti dinledi.