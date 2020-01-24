'Tarihi geçmiş ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar' iddiasına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bozulan etlerin çamaşır suyuyla yıkanarak döner yapıldığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bozulan etlerin çamaşır suyuyla yıkanarak döner yapıldığı iddialarına ilişkin konuştu.

Pakdemirli, iddianın sahibi Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı'nı aradığını ve "Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz" diye sorduğunu söyledi.

Pakdemirli, "Haberdeki derneğin başkanını aradım. Ona 'Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz' dedim. Bir tane dahi gösteremedi. 'Peki neden bu haberi yaptırdın' dediğimizde de 'Biz burada döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye' yanıtını verdi. Ismarlama bir haber. Böyle bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek" dedi.