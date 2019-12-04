Tanıkların hiçbiri Rabia Naz'ın düştüğüne inanmıyor

TBMM Rabia Naz Vatan ve Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu’na konuşan tanıkların çoğu Rabia Naz’ın çatıdan düştüğüne inanmadıklarını söyledi.

Giresun’un Eynesil ilçesinde 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili tanıkları dinleyen TBMM Rabia Naz Vatan ve Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu’nda, tanıkların çoğu “Rabia Naz’ın çatıdan düştüğüne inanmadıklarını” söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, olay yerine ilk giden polis memuru Adem Artaç, siyah aracı hatırladığını, “Bu araç çarpmış olabilir mi?” diye şüphelendiklerini kaydetti. Komisyona bilgi veren tanıklar, özetle şunları söyledi:

KAN NEREDE?

Çiğdem Cebeci-Komşu: Anne olarak söylüyorum: Asla ve asla Naz’ın oradan düşmüş olabileceğine inanmıyorum, beni buna kimse inandıramaz. Atardamarın kesikliğinden bahsediliyor, bu vücuttan boşalan kan nerede?

SİYAH ARACI HATIRLIYORUM

Adem Artaç - Olay yerine ilk giden polis: Siyah aracı hatırlıyorum. O araç üzerinde de ‘Bu çarpmış olabilir mi?’ diye Ruhi Kalkan ile trafikçi arkadaş inceleme yaptılar ama ‘Hiçbir iz yok’ dediler. Sordular ‘Bu ne kadardan beri burada?’ Şermin dedi onlara, ‘Bu uzun süreden beri burada’ dediler.

Mustafa Yazıcı - İfadeyi alan polis memuru: Mürsel geldiğinde panik halindeydi. O yüzden zaten, garipsediğim için arkadaşlara söyledim; grup amirine, hatta ilçe Emniyet vekilimize, komiser yardımcıma söyledim, dedim ki “Bunun hal ve hareketlerinden ben şüphelendim.” Onlar da dinlediler daha sonra. İfadesini aldım, gönderdik. “Peki, hiç kan gördün mü veya başka bir şey gördün mü?”, onları sordum, “Yok” dedi.

Bahri Vatan - Baba Şaban Vatan’ın kuzeni: Cıvıl cıvıl, pırıl pırıl aklıselim çocukcağızdı. Ha, oradan atlama şansı var mıydı? Böyle bir şey imkânsız gibi. Yani şimdi 11 yaşındaki bir çocuğu düşünün, yukarıdan atlıyor, zerre kan yok. Bir darp var, bir kaza var ama şudur deme şansımız yok. Adli tıp raporlarında da öyle, bu darp olayı.